Кличко рассказал, как именно в Киеве будут ослаблять карантин

План первого этапа ослабления ограничительных мер предусматривает работу небольших непродовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, а также открытие парков группам не более двух человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Городская власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений», — сказал он на пресс-брифинге во вторник.

Кличко добавил, что также предусматривается открытие парков и скверов группам не более двух человек.

«Откроем для посещения столичные парки и скверы... но группами не более двух человек, а если с детьми —двое взрослых и двое детей», — сказал он.

Ослабление ограничений по посещению школ и детских садов, детских и спортивных площадок, прибрежных зоны отдыха будет уже на следующем этапе.

«На первом этапе ослабления остаются закрытыми школы и детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет уже на следующем этапе», — сказал он на брифинге.

Также на первом этапе продолжит работать в режиме ограничений и столичный транспорт.