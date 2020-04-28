Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.
«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — цитирует главу государства Офис президента.
Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.
В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10000 гектаров земли.
Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
Кроме того, закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе, считают в ОП.
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С ЧЕГО БЫ ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ НАСМЕРТЬ ВЦЕПИЛСЯ В ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ ЕСЛИ ЕГО ЗЕМЛЯ В ИЗРАИЛЕ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........
UA . МИ ЛЮДСТВО МОЛИМОСЬ ЗА ЖИТТЯ НАШИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ РЕЗУЛЬТАТОМ БОГОВІ ДІТЯМ ВНУКАМ В БОРОТЬБІ З ОКУПАНТАМИ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ РАЗУМКОВИМ ЯКІ СТВОРИЛИ І ВІРУС І ВАКЦИНУ ТОМУ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ВАКЦИНИ З ВОЗ РЕЗУЛЬТАТ КОНТРИ ЗЕЛЕНІЙ САТАНІ ЦЕ НАША СМЕРТЬ.........БОГ ЛЮДСТВО НАШІ ДІТИ ВНУКИ.........