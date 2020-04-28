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Зеленский подписал закон о рынке земли

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Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 552-IX, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — цитирует главу государства Офис президента.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10000 гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

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Кроме того, закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе, считают в ОП.

рынок земли, Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 21 минута назад

С ЧЕГО БЫ ЭТО ЗЕЛЕНСКИЙ НАСМЕРТЬ ВЦЕПИЛСЯ В ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ ЕСЛИ ЕГО ЗЕМЛЯ В ИЗРАИЛЕ.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........

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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 26 минут назад

UA . МИ ЛЮДСТВО МОЛИМОСЬ ЗА ЖИТТЯ НАШИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ РЕЗУЛЬТАТОМ БОГОВІ ДІТЯМ ВНУКАМ В БОРОТЬБІ З ОКУПАНТАМИ ПУТІНИМ ТРАМПОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ РАЗУМКОВИМ ЯКІ СТВОРИЛИ І ВІРУС І ВАКЦИНУ ТОМУ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД ВАКЦИНИ З ВОЗ РЕЗУЛЬТАТ КОНТРИ ЗЕЛЕНІЙ САТАНІ ЦЕ НАША СМЕРТЬ.........БОГ ЛЮДСТВО НАШІ ДІТИ ВНУКИ.........

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