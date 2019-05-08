Правительство назначило нового руководителя налоговой

Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Отмечается, что Верланова на эту должность рекомендовала назначить Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Новоназначенный глава ГНС Сергей Верланов уже заявил, что Государственная налоговая служба заработает ориентировочно в июле.

Напомним, что Варланов был назначен в результате конкурса, завершающий этап которого состоялся 23 апреля 2019 года.

Кроме Верланова, на эту должность на последнем этапе претендовали также заместитель министра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор ООО «Стандарт-аудит» Дмитрий Алексеенко.