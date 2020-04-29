Почти миллион человек в мире уже переболели коронавирусом

По состоянию на утро 29 апреля коронавирусом по всему миру заболели 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 тысяч погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В США в настоящий момент зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели.

В Испании зарегистрировано 232 128 случаев, а в Италии 201 505.

В Великобритании насчитывается 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек погибли.

В Китае зафиксировали 22 новых случая, в результате чего количество заражённых достигло 82 858 человек.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Мексике — 1 223, а также 135 новых смертей. Всего в стране зафиксировано 16 752 заболевших.