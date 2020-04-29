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«Нафтогаз» заплатит в бюджет 48 миллиардов гривен

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«Нафтогаз» заплатит в бюджет 48 миллиардов гривен

Группа «Нафтогаз Украины» в 2019 году благодаря выплате «Газпромом» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что на 51,7 млрд грн или в 5,5 раз больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении компании в ночь на среду.

«В 2019 году мы сгенерировали значительные денежные поступления, несмотря на падение цен на газ. „Нафтогаз“ получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанными с арбитражем (по транзитному контракту с „Газпромом“ — Ред.)», — приводится в релизе комментарий финансового директора группы Питер ван Дрила.

Чистая прибыль от обычной деятельности в 2019 году снизилась в 6,1 раза — до 2,58 млрд грн.

«Нафтогаз» напоминает, что сумма компенсации «Газпрома» до налогообложения составила $2,9 млрд, или 68 млрд грн, из которой бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год по сравнению с 20 млрд грн дивидендов в прошлом году (из которых 8,8 млрд грн — промежуточные дивиденды за 2019 год).

Согласно отчету группы, ее выручка в минувшем году снизилась на 19% — до 1149,78 млрд грн, валовый убыток — на 29,9%, до 43,09 млрд грн, а операционный убыток упал в 3,4 раза — до 8,27 млрд грн.

Показатель EBITDA «Нафтогаза» в 2019 году сократился на 28,5% — до 65 млрд грн, капитальные инвестиции уменьшились на 10,1% — до 24,9 млрд грн, а чистый долг сократился на 1,4% — до 42,6 млрд грн.

«Нафтогаз» уточнил, что чистый операционный денежный поток увеличился с 71,6 млрд грн до 110 млрд грн, а свободный денежный поток — 45,7 млрд грн до 85 млрд грн.

«В 4 квартале 2019г. произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году», — отметил финдиректор Дрил.

По его словам, менеджмент группы определил направления снижения затрат и будет придерживаться платежной дисциплины. «Нафтогаз имеет сравнительно низкое соотношение долга к капиталу (10,8% на конец года — ИФ) и хорошо подготовлен к рыночному спаду», — подчеркнул финдиректор.

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Среди основных достижений 2019 года «Нафтогаз» также назвал успешное завершение отделения функции оператора газотранспортной системы, заключение нового пятилетнего контракт на транзит газа с «Газпромом» с гарантированными доходами и поступлениями в валюте и выпуск еврооблигаций на $835 млн и EUR600 млн.

Нафтогаз України
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