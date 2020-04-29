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Ученые обнаружили, что мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

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Ученые обнаружили, что мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Новое исследование китайских ученых показывает, что у мужчин смертность от COVID-19 в 2,4 раза выше, чем у женщин, и само заболевание протекает у них в более тяжелой форме. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 во многом остается для ученых загадкой. В том числе они пока не до конца понимают, почему болезнь для одних представляет смертельную опасность, а у других протекает в бессимптомной форме.
Практически с самого начала пандемии было понятно, что в главную группу риска попадают пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Много писалось и об особенностях COVID-19 у детей, у которых это заболевание, как правило, протекает в более легкой форме.

Китайские ученые-медики из Пекинской больницы Тонгрен выполнили первый анализ гендерных различий заболеваемости и смертности от COVID-19. Результаты исследования показали, что мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению вирусом, но мужчины значительно чаще страдают от тяжелых последствий заболевания и умирают.

«В начале января мы заметили, что число мужчин, умирающих от COVID-19, было выше, чем женщин, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Дзинь-Куи Яна. — Обнаружив, что никто не оценивал гендерные различия у пациентов с COVID-19, мы начали исследование».

В анализ были включены 43 пациента, которых врачи лечили сами, и 1056 пациентов с COVID-19 из общедоступной базы. Учитывая то, что новый коронавирус SARS-CoV-2 подобен вирусу, стоящему за вспышкой острого респираторного синдрома SARS в 2003 году — он также использует белок ACE2 для проникновения в клетку, — ученые дополнили выборку данными по 524 пациентов с SARS 2003 года. Возраст и количество инфицированных мужчин и женщин в выборке были одинаковыми.

Выводы авторов подтверждают, что среди пациентов с COVID-19 группу с наиболее тяжелыми симптомами и наибольшим риском смерти составляют пожилые люди с сопутствующими основными заболеваниями. Но среди оставшихся, у мужчин, как правило, заболевание протекало в более тяжелой форме, чем у женщин.

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В общем наборе данных по COVID-19 более 70 процентов умерших пациентов были мужчинами, а это означает, что у мужчин смертность почти в 2,5 раза выше, чем у женщин, независимо от возраста. В наборе данных по SARS 2003 года исследователи обнаружили аналогичную тенденцию.

Интересно, что и уровни белка ACE2, участвующего в вирусной атаке, как при SARS, так и при COVID-19, были наиболее высокими у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, а также у всех мужчин, независимо от возраста. Возможно, по мнению авторов исследования, именно это и является причиной того, что вирус атакует мужчин сильнее.

коронавирус
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