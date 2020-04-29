В Таджикистане официально запретили русифицировать имена

Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) поддержала предложение правительства о запрете использования в фамилиях и отчествах новорожденных русскоязычных суффиксов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

«Свидетельства о рождении в Таджикистане будут выдаваться с исключением суффиксов, характерных для русского языка — „вич“, „ов“, „ев“, „ева“, „овна“. Исключение делается для представителей национальных меньшинств», — говорится в сообщении.

Это решение не коснется тех граждан страны, которые уже получили документы с русифицированными именами. Дети, у которых в свидетельстве о рождении используются русские суффиксы, смогут получить паспорт с ними.