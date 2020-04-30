ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

ЕЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

Новая программа экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии (PELTRO), объявленная европейским ЦБ, призвана поддержать объемы ликвидности в финансовой системе еврозоны и способствовать обеспечению спокойного функционирования денежных рынков, отмечается в сообщении ЕЦБ. Центробанк приступит к реализации этой программы в мае 2020 года.

Тем временем, условия уже действующей программы TLTRO III были смягчены, ставка по кредитам в рамках этой программы будет на 50 базисных пунктов (б.п.) ниже ставки по депозитам, сообщил ЕЦБ.

Кроме того, европейский Центробанк пообещал продолжать выкуп облигаций в рамках программы PEPP до тех пор, пока он не придет к заключению, что «кризис, вызванный пандемией коронавируса, подошел к концу, и, в любом случае, до конца текущего года».

«Совет управляющих ЕЦБ полностью готов увеличить объем PEPP и скорректировать ее параметры, — отмечается в пресс-релизе. — ЕЦБ по-прежнему готов корректировать все имеющиеся у него инструменты для обеспечения устойчивого движения инфляции в еврозоне к целевому показателю».