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Из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

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Из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

В Украине из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии, выделенных для лечения пациентов с COVID-19, занято 158. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе заседания согласовательного совета Верховной Ради в четверг.

"Карантин работает. Сегодня из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии, оборудованных кислородом и аппаратами ШВЛ, занято 158. Сегодня украинский врач не делает выбор, чтобы госпитализировать и предоставлять медицинскую помощь той или иной категории населения как это было в ЕС",- сказал он.

"Мы все должны понимать, что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая бы эффективно справлялась с вызовами пандемии, очень тяжело. Сегодня, к сожалению, болеют медработники, мы инициировали рассмотрение этого вопроса в правительстве, и каждый случай, когда врач болеет коронавирусом будет рассматриваться как случай профессионального инфицирования с выплатами с фонда",- добавил он.

По словам Ляшко, Кабмин дополнительно выделил средства на доплаты медикам за март.

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"Правительство выделило средства, чтобы сделать в марте 300% надбавки медработникам. После анализа выплат, мы увидели, что в регионах каждый посчитал, как захотел, и не учел проголосованный закон и постановление Кабмина. Поэтому Кабмин дополнительно выделил средства, которые направили на медучреждения для того, чтобы покрыть расходы и выплатить анонсированные надбавки. За апрель будет оплачиваться другой тариф, и каждый медработник получит надбавку",- сказал он.

Санврач подчеркнул, что также продолжается работа по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.

коронавирус, Виктор Ляшко
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