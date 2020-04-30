Нацбанк на дебютном аукционе раздал 7 млрд. гривен рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) на дебютном аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки девяти банков на 6,9 млрд грн.
Согласно сообщению на сайте банка, ставка рефинансирования является постоянной — на уровне учетной ставки НБУ (8%).
Как сообщалось, Нацбанк будет проводить такие тендеры каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня.
Кроме того, 28 апреля регулятор установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на срок от 1 до 5 лет, дебютный тендер по которым назначен на 8 мая.
Напомним, что Министерство финансов Украины на первых после месячного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки. Согласно информации на сайте ведомства, по гривневым бумагам ставка отсечения составила 11,3%, ставка отсечения — 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по 6-мес. бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.
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