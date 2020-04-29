В Чернобыльской зоне и 6 лесничествах Житомирской области продолжает гореть лес

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем в шести лесничествах Житомирской и Киевской областях, сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС.
«По состоянию на 7:00 29 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем», — сказано в сообщении.
Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 3 путеукладчика Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 30 км минерализованных полос.
К тушению привлечены 590 человек и 150 единиц техники, из них от ГСЧС 487 человек личного состава и 110 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которому 28 апреля человеком осуществлен 52 сбросы — 104 т воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 312 сбросов — 5 тыс. 294 т воды).
В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля силы ГСЧС оказывает помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.
Также пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля спасатели тушат отдельные очаги тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 92 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Кроме того, 28 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская возникло возгорание сухой травы и лесного массива. По состоянию на 7:00 29 апреля спасатели оказывают помощь работникам Перганского лесничества в тушении отдельных ячеек травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.
К тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники, в том числе от ГСЧС 61 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П, которому 28 апреля человеком осуществлен 8 сбросов — 64 т воды.
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