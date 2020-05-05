Микитась уведомлен о подозрении в совершении новых преступлений в деле о завладении имуществом Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 4 мая сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, бывшему народному депутату, а также ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн грн.

Об этом во вторник сообщают пресс-службы НАБУ и САП, не называя имен подозреваемых, при этого в САП уточняют, что речь идет о компании-застройщике ООО «Укрбуд Девелопмент», и упомянутый народный депутат является также бывшим бенефициарным собственником ООО «Укрбуд Девелопмент». Таким образом, из обстоятельств дела следует, что новые подозрения выдвинуты фигурантам этого дела — бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову и экс-нардепу, владельцу ООО «Укрбуд девелопмент» Максиму Микитасю.

«Накануне также установлены еще двое участников этой коррупционной схемы, которым 30 апреля 2020 года тоже сообщено о подозрении. Речь идет об экс-заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и экс-заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины. Таким образом круг подозреваемых в завладении 81,64 млн грн возросло до восьми», — сообщают в НАБУ.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды их незаконной деятельности.

«Получены доказательства получения экс-командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщика. Речь идет о $125 тыс наличными, которые он в дальнейшем распределил между собой ($100 тыс) и заместителем начальника главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ ($25 тыс). Кроме того, следствие установило, что чиновник Нацгвардии получил в завуалированной форме неправомерную выгоду от бывшего народного депутата и ряда высших должностных лиц компании-застройщика в виде квартиры площадью 76,00 кв.м и рыночной стоимостью 1,82 млн грн. Эта неправомерная выгода предоставлена под видом заключения соглашения якобы возмездного приобретения близкой родственницей экс-командующего Нацгвардии имущественных прав на указанную недвижимость по специальной цене 592,8 тыс грн», — рассказали НАБУ.

На оснований полученных доказательств экс-нардепу и должностным лицам компании-застройщикам уточнены подозрения.