Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приглашает глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать в Минск на парад Победы, который состоится 9 мая.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза приехать в Минск", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По мнению Лукашенко, правильно было бы собраться именно в Беларуси. "Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.