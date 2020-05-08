Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению

Президент России Владимир Путин выступил по австрийскому телеканалу ORF2, поздравив народ Австрии с 75-летием освобождения страны от нацизма.

В своем обращении Путин заявил, что победа над нацистами «открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии», за освобождение которой отдали свои жизни более 26 тыс. советских солдат, сообщает пресс-служба Кремля.

«Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями», — сказал, обращаясь к народу Австрии, Путин.

Президент РФ поблагодарил также власти и жителей Австрии за бережное отношение захоронениям погибших советских солдат, а федерального канцера Себастьяна Курца еще и за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом.