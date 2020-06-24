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В Москве проходит парад Победы, к Путину почти никто не приехал

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В Москве проходит парад Победы, к Путину почти никто не приехал

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Большинство мировых лидеров проигнорировали событие. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали лишь президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск Олег Салюков.

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В параде Победы принимают участие около 14 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

Россия, парад, День Победы
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
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