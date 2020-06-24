В Москве проходит парад Победы, к Путину почти никто не приехал

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.
На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.
Большинство мировых лидеров проигнорировали событие. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали лишь президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Принимает парад министр обороны РФ Сергей Шойгу, командует главком Сухопутных войск Олег Салюков.
В параде Победы принимают участие около 14 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.
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