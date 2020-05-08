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Зеленский в видеообращении рассказал, что именно 8 мая празднуют украинцы

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Зеленский в видеообращении рассказал, что именно 8 мая празднуют украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что 8 мая Украина вместе со всем миром чтит подвиг своего народа и его большой вклад в победу над нацизмом.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы склоняемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма, защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира — момент падения и капитуляции нацистского режима», — сказал он в видеообращении по случаю Дня памяти и примирения 8 мая.

Зеленский отметил, что всего за одну минуту можно изменить мир: можно спасти его, а можно — уничтожить, отдав приказ на первый обстрел, результатом которого станут десятки миллионов человеческих жизней.

«В этот день Украина вместе со всем миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать формальностью», — указал он.

Президент подчеркнул, что сейчас все люди, особенно молодое поколение, рады жить в мире, где царит уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. «И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы имели возможность жить в таком мире. И не имеем права забыть, что именно мы имеем в виду, когда говорим: „Никогда снова“. Это страшные воспоминания участников войны, никогда снова не могут стать реальностью», — сказал он, процитировав ряд таких воспоминаний.

Зеленский заявил, что никогда больше не должны повториться голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, концлагеря и газовые камеры: «Вот почему мы говорим — никогда снова. Вот почему мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и безумная идеология о мировом господстве одной нации».

Президент Украины напомнил, что за шесть лет Второй мировой войны погибло более 8 млн украинцев. «Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. И я не знаю, можно ли вообще в полной мере осознать эти цифры. Миллионы искалеченных судеб, миллионы шрамов на земле в виде могил. Миллионы детей, которые больше не услышат родительскую сказку перед сном, миллионы матерей, которые больше не обнимут своих сыновей. Миллионы домов, в которые никто не вернется, миллионы писем, оставшихся без ответа. Миллионы ненаписанных книг, стихов и песен. Миллионы несказанных «Я тебя люблю», — отметил он.

Зеленский рассказал, что 8 мая во время поездки в Луганскую область побывал возле села Пивневка Меловского района, где в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли: «До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии».

Зеленский подчеркнул, что сегодня мужественные украинские военные защищают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ради мира, в котором все украинцы так нуждаются, ради процветания независимой Украины и ради будущих поколений.

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«Дорогие украинцы! Сегодня мы чтим память всех ветеранов, которые боролись с нацистами, всех подпольщиков, военнопленных, гастарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации. Эта война принесла пустоту в наши города и села, в наши семьи, в наши души и сердца. Мы можем заполнить эту пустоту молитвой за души погибших и замученных. Заполнить ее рассказами молодому поколению об ужасах Второй мировой, для неповторения этой катастрофы. Смотрите сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек. Перечитайте их письма. И без лишних пафоса и помпы, про себя, в душе, просто скажите им „Спасибо“. Поверьте, они услышат. И будут знать, что мы помним. Ну а на этом месте уже вскоре мы восстановим символ нашей памяти. Памяти всех, кто погиб за Украину. Никогда снова!», — сказал в обращении президент.

9 мая, День Победы, Владимир Зеленский
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