В январе-апреле импорт газа вырос на 59%

В январе-апреле 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС составили 3,9 млрд. куб. м, что на 1,4 млрд. куб. м, или на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 26% превышает средний показатель в 2016-2019 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС.

За первые четыре месяца 2020 года импорт из Словакии составил 2,4 млрд. куб. м (+ 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 0,9 млрд. куб. м (+ 26%), из Польши – 0,6 млрд. куб. м (+ 28%). Там отметили, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года – 0,38 млрд. куб. м.

В частности, по оперативным данным ООО «Оператор ГТС Украины» в апреле 2020 года в Украину было импортировано 1 млрд 131 млн куб. м природного газа. Это почти на четверть (на 255 млн куб. и) превышает импортные объемы апреле 2019.

Такое увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul, которую Оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года. За апрель месяц по short-haul в Украину поступило 264 млн куб. м газа (из Венгрии - 64%, из Польши - 21%, из Словакии - 15%). Все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада».

На сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.