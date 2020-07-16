Импорт газа в Украину из ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

Импорт газа в Украину из стран Европейского союза достиг рекордных объемов за последние пять лет. С начала 2020 года импортировано более 8 млрд кубометров газа.
Об этом говорится в сообщении «Оператора ГТС Украины».
Сообщается, что с начала года импортировали 8,056 млрд кубометров, что на четверть больше за тот же период прошлого года и является рекордным показателем за последние 5 лет. В частности, из Польши поступило 1,043, из Словакии — 4,605 и из Венгрии — 2,408 млрд кубометров.
В компании уточнили, что 54% всего объема импортировано через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. Более половины или 4,5 млрд кубометров газа направили в ПХГ для хранения на «таможенном складе».
Повышение импорта связано со значительным ростом спроса европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад». Таким образом, из-за заполненности европейских хранилищ Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба.
Отметим, на сегодня газ поступает исключительно из стран Европейского союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.
Напомним, ранее сообщалось о новом рекорде суточного импорта газа из Евросоюза, который достиг 70 млн кубометров — самые высокие показатели с 2014 года.
Ранее также стало известно, что Оператор ГТС Украины потребовал от словацкого Eustream мощности для импорта газа.
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