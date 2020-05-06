США не снимут пошлины с труб украинского производства

Министерство торговли США приняло решение не снимать антидемпинговые пошлины с применяемых в нефтяной промышленности труб украинского производства. Об этом говорится в документе ведомства, который был опубликован в среду в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

«Минторг считает, что отмена указа о введении антидемпинговых пошлин в отношении применяемых в нефтяной промышленности труб с Украины, скорее всего, привела бы к продолжению или возобновлению демпинга», — говорится в документе. В случае снятия пошлин, считают власти США, «средневзвешенный показатель демпинговой маржи достигнет 7,47% для всех экспортеров и производителей данного товара».

В ведомстве подчеркнули, что ознакомились с материалами, предоставленными американскими производителями и украинским Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В 2013 году власти США признали ряд украинских производителей труб, применяемых в нефтяной промышленности, виновными в продаже продукции по искусственно заниженным ценам. Было проведено антидемпинговое расследование по вопросу о необходимости введения компенсационных пошлин на ввоз такого рода труб. Сейчас Минторг завершил обзор, по итогам которого пошлины могли быть сняты.