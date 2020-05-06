В Киеве сегодня-завтра ожидают месячную норму осадков

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей 6 и 7 мая.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
«По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 7 мая в Киеве и Киевской области значительные дожди», — говорится в сообщении.
Как отмечают в «Киевавтодоре», после нескольких засушливых месяцев, май пришел с ливнями: «Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равно месячной норме осадков».
«Ежедневно мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась возле станции метро „Левобережная“. У нас есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств», — говорится в сообщении.
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