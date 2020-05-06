Войти
В Украине не будет массовых мероприятий к 8 и 9 Мая
официально
В Украине не будет массовых мероприятий к 8 и 9 Мая
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
позиция
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

НБУ констатировал прекращение оттока вкладов

339
НБУ констатировал прекращение оттока вкладов

Индекс финансового стресса (ИФС) в апреле снижался и достиг отметки 0,2 пункта к концу месяца после скачка до 0,3 в марте, сообщил Национальный банк Украины в еженедельном банковском обзоре на своем сайте в среду.

Согласно документу, снижаются корпоративный и банковский субиндексы, последний, в частности, из-за падения доходности ценных бумаг.

Нацбанк отметил, что в конце апреля прекратился отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения. Регулятор добавил, что гривневые средства украинцев вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта, и лишь срочные валютные депозиты населения все еще снижаются.

Согласно отчету, основанном на данных 22 крупнейших банков, с 27 по 30 апреля гривневые средства физлиц сохранили стабильный рост в 0,3%, а субъектов хозяйствования – на 0,9%. Валютные средства физлиц за аналогичный период выросли на 0,2%, а субъектов хозяйствования снизились на 0,1%, в сравнении с предыдущей неделей.

Читайте также: Зеленский рассказал, как накажет глав областей, где медики не получат положенные выплаты

Регулятор отметил, что портфель валютных кредитов малого и среднего бизнеса в апреле заметно ухудшился, в частности, с начала апреля доля просроченных сверх недели гривневых кредитов в портфелях выросла с 25,8% до 30,9%, а валютных – с 30,7% до 38,3%.

Нацбанк также указал, что в начале мая доля работающих отделений банков возросла с 75,5% до 77,3%, а банкоматов – с 95,8% до 96,3%.

банки, вклады, ИФС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016