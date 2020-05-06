Зеленский рассказал, как накажет глав областей, где медики не получат положенные выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти главы ОГА будут лишены зарплаты или даже уволены.

«Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок нашим медикам, которые противодействуют коронавирусу. Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо», — сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Зеленский указал, что на следующей неделе будет получена полная информация по каждой больнице и каждому медицинскому работнику о получении ими заработной платы и надбавок.

«В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА как минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей», — заявил он.