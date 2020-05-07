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Падение мировых цен на продовольственные сырьевые товары в апреле продолжилось

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Падение мировых цен на продовольственные сырьевые товары в апреле продолжилось

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле продолжили свое снижение на протяжении третьего месяца подряд вследствие существенного сокращения спроса на многие сырьевые товары, вызванного экономическими и логистическими последствиями пандемии COVID-19. Соотвествующие данные приводит ФАО.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются международные цены на наиболее популярные продовольственные сырьевые товары, в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4 процента ниже, чем в предыдущем месяце, и почти на 10 процентов ниже по сравнению с январем.

Индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет, снизившись на 14,6 процента с марта, когда было отмечено еще большее месячное снижение. Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола, в результате чего производство было переориентировано на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей. Тем временем, меры по ограничению передвижения в ряде стран способствовали дополнительному понижающему давлению на спрос.

Индекс цен на растительные масла ФАО сократился в апреле на 5,2 процента, и это снижение обусловлено снижением цен на пальмовое, соевое и репсовое масла. Определенную роль сыграло снижение спроса на биотопливо, а также уменьшение спроса со стороны пищевого сектора вместе с более высокими, чем ожидалось, объемами производства пальмового масла в Малайзии и переработки сои в США.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6 процента: падение цен на сливочное масло и сухое молоко достигло двухзначных величин на фоне роста экспортных возможностей, накопления товарных запасов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения в северном полушарии продаж в ресторанах.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 2,7 процента. Частичного восстановления спроса на импорт в Китае оказалось недостаточным, чтобы уравновесить сокращение импорта в остальных регионах, при этом крупнейшие страны-производители испытывали затруднения из-за узких мест в логистике и резкого падения спроса в секторе пищевых услуг вследствие мер самоизоляции.

«Пандемия ударяет одновременно и по спросу и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах производства по принципу „точно в срок“ в основных странах-производителях продукции животноводства», — отметил старший экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился незначительно, ввиду того, что международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены на кукурузу — резко упали. Международные цены на рис с марта выросли на 7,2 процента главным образом в связи с временными и вскоре отмененными ограничениями Вьетнамом экспорта, тогда как цены на пшеницу выросли на 2,5 процента на фоне сведений о быстром исчерпании квоты на экспорт Российской Федерацией. Однако цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10 процентов, что было вызвано снижением спроса на его использование как животного корма и в производстве биотоплива.

Производство пшеницы останется устойчивым, а запасы в сезоне 2020-2021 годов могут еще вырасти

В Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, также опубликованной сегодня, ФАО представила свои первые прогнозы относительно состояния спроса и предложения на рынке пшеницы в мире в закупочном сезоне 2020-2021 годов. Согласно прогнозу, объем производства в мире составит 762,6 млн т, что примерно соответствует уровню 2019 года, при этом чуть меньший урожай, ожидаемый в странах Европейского союза, Северной Африке, Украине и США, практически уравновесит более высокий урожай в Австралии, Казахстане, Российской Федерации и Индии.

Уровень потребления зерновых в мире в сезоне 2020-2021 годов, как ожидается, останется стабильным, а прогнозируемые увеличения в пищевом потреблении перевесят сокращения в области кормового и промышленного использования. По прогнозам, запасы пшеницы к концу сельскохозяйственного сезона 2021 года достигнут 274,5 млн т вследствие прогнозируемого заметного роста запасов в Китае, тогда как в остальной части мира общемировые запасы, согласно прогнозам, снизятся почти на 5 процентов и достигнут своего наименьшего уровня с 2013 года.

ФАО также ожидает в этом году неплохой урожай кукурузы в Аргентине, Бразилии и ЮАР, где скоро начнется сбор урожая.

Потребление зерновых снизится, а запасы вырастут в сезоне 2019-2020 годов

ФАО сохранила свой прогноз общемирового производства на 2019 год — 2 720 млн т, — но понизила прогноз потребления зерновых в сезоне 2019-2020 годов на 24,7 млн т, главным образом ввиду последствий COVID-19 для экономического роста, рынков энергоносителей и спроса на животные корма. Новый прогноз отражает главным образом сокращение потребления кукурузы в Китае и США.

ФАО также понизила свой прогноз общемирового потребления риса по сравнению с прошлым месяцем отчасти в связи с пониженным прогнозом потребления пищевых продуктов для Нигерии, однако общее потребление риса по-прежнему должно, по прогнозам, достичь нового рекордного уровня вследствие увеличения, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, количества потребляемой пищи в Азии. Потребление пшеницы в сезоне 2019-2020 годов, как ожидается, также вырастет на 1,2 процента по сравнению с предшествующим сезоном ввиду ожидаемого роста продовольственного потребления.

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Снижение уровня потребления ведет в мире к росту запасов зерновых на конец сельскохозяйственных сезонов 2020 года: теперь они прогнозируются на уровне 884 млн т, или на 13,6 млн т выше уровня открытия сезона. В результате соотношение запасов зерновых к их потреблению в мире достигнет 31,6 процента, что выше, чем 30,7 процента, прогнозируемых ФАО в прошлом месяце. Рост в запасах зерновых отражает главным образом более высокий показатель ожидаемых объемов запасов кукурузы, которые теперь, по прогнозам, вырастут до рекордного уровня в 428 млн т.

Согласно прогнозу, объем торговли зерном в сезоне 2019-2020 годов вырастет на 2,8 процента и достигнет 422 млн т за счет сорго и пшеницы. Ограничения на экспорт пшеницы, выращиваемой в регионе Черного моря, в большинстве случаев уже были отменены, и они не должны сказаться на экспортных обязательствах стран-производителей за полный год.

продовольствие, ФАО
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