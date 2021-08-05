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Мировые цены на продукты продолжают снижаться

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Мировые цены на продукты продолжают снижаться

В июле мировые цены на продовольственные товары снижались второй месяц подряд; снижение произошло за счет меньших цен на зерновые, масла и молочные продукты.

Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Согласно докладу, обнародованному сегодня Организацией Объединенных Наций, Индекс продовольственных цен FAO в среднем составлял 123,0 пункта в июле 2021 года, что на 1,2% ниже, чем в предыдущем месяце, хотя все еще на 31,0% выше против соответствующего периода в прошлом году.

Падение в июле было обусловлено падением котировок большинства зерновых и масел, а также молочных продуктов.

Индекс цен FAO на зерно был в июле на 3,0% ниже, чем в июне, что вызвано падением международных цен на кукурузу на 6,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на другие зерновые культуры, такие как ячмень и сорго, также значительно снизились, что отражает слабый импортный спрос.

Однако котировки пшеницы в июле возросли на 1,8% — до самого высокого уровня с середины 2014 года — частично из-за опасений относительно сухой погоды и состояния посевов в Северной Америке.

В то же время, международные цены на рис упали до двухлетнего минимума, на что повлияли движение валют и медленные темпы продаж.

Индекс цен FAO на молочные продукты снизился на 2,8% по сравнению с июнем, причем наибольшее падение претерпели цены на сухое обезжиренное молоко, за которым следуют сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр.

Индекс цен на масло достиг пятимесячного минимума, снизившись на 1,4% по сравнению с июнем, поскольку снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло более чем компенсировало рост цен на масло пальмовое.

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В июле индекс цен FAO на сахар увеличился на 1,7%, это четвертый ежемесячный рост. Рост в основном был связан с более жесткими ценами на сырую нефть, а также неопределенностью относительно влияния последних заморозков на урожайность в Бразилии.

Индекс цен на мясо возрос незначительно, причем котировки мяса птицы больше всего возросли из-за увеличения импорта в Восточной Азии и ограничения расширения производства в некоторых регионах. Цены на мясо крупного рогатого скота возросли также незначительно. Между тем цены на свинину упали после снижения импорта Китая.

продовольствие, ФАО
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Четверг, 5 августа 2021
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