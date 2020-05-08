Трамп не считает, что Китай намеренно выпустил коронавирус

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса.

«Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности», — заявил президент в интервью телеканалу Fox news.

«Наверное, они (Китай — Ред.) не знают, как это сказать. Мы хотели действовать совместно и помочь им, но они не захотели, чтоб мы действовали совместно», — сказал Трамп.

Он отметил, что вскоре сделает заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавив, что ВОЗ является «марионеткой» Пекина, хотя Вашингтон направляет в год в бюджет организации намного больше средств.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.