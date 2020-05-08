Трамп не считает, что Китай намеренно выпустил коронавирус

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса.
«Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности», — заявил президент в интервью телеканалу Fox news.
«Наверное, они (Китай — Ред.) не знают, как это сказать. Мы хотели действовать совместно и помочь им, но они не захотели, чтоб мы действовали совместно», — сказал Трамп.
Он отметил, что вскоре сделает заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавив, что ВОЗ является «марионеткой» Пекина, хотя Вашингтон направляет в год в бюджет организации намного больше средств.
В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016