Самая высокая смертность от коронавируса в Украине в Черниговской области, больше всего заболевших – в Черновицкой

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

По области регистрации наибольшее количество подтвержденных случаев за весь период:

Черновицкая область — 2097

г. Киев — 1721

Ивано-Франковская область — 1078

Наибольший прирост выявленных случаев за последние сутки в процентах:

Одеська область — 62 (+ 12,3%)

Днепропетровская область — 52 (+ 9,1%)

Харьковская область — 32 (+ 7,7%)

Наибольший процент выздоровевших за весь период:

Кировоградская область — 54%

выявлено больных — 408

выздоровело — 222

Самый низкий процент выздоровевших в Одесской области, только 4%

виявлено больных — 583

выздоровело — 23

Наивысший процент летальных исходов за весь период:

Черниговская область — 9%

Выявлено больных — 69

Умерло — 6

Ни одного летального случая не зафиксировано в Луганской области, смертность менее 1% в Одесской, Днепропетровской, Винницкой областях.

Распределиние больных COVID-19 по возрасту за весь период:

50% — возрастная категория 40-64

29% — возрастная категория 18-39

14% — возрастная категория 65+

5% — возрастная категория 6-17

2% — возрастная категория 0-5

Женщин, заболевших коронавирусом — 57%, мужчин — 43%