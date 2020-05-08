Самая высокая смертность от коронавируса в Украине в Черниговской области, больше всего заболевших – в Черновицкой

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.
По области регистрации наибольшее количество подтвержденных случаев за весь период:
Черновицкая область — 2097
г. Киев — 1721
Ивано-Франковская область — 1078
Наибольший прирост выявленных случаев за последние сутки в процентах:
Одеська область — 62 (+ 12,3%)
Днепропетровская область — 52 (+ 9,1%)
Харьковская область — 32 (+ 7,7%)
Наибольший процент выздоровевших за весь период:
Кировоградская область — 54%
выявлено больных — 408
выздоровело — 222
Самый низкий процент выздоровевших в Одесской области, только 4%
виявлено больных — 583
выздоровело — 23
Наивысший процент летальных исходов за весь период:
Черниговская область — 9%
Выявлено больных — 69
Умерло — 6
Ни одного летального случая не зафиксировано в Луганской области, смертность менее 1% в Одесской, Днепропетровской, Винницкой областях.
Распределиние больных COVID-19 по возрасту за весь период:
50% — возрастная категория 40-64
29% — возрастная категория 18-39
14% — возрастная категория 65+
5% — возрастная категория 6-17
2% — возрастная категория 0-5
Женщин, заболевших коронавирусом — 57%, мужчин — 43%
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