В Украину вернулось около 700 граждан, их отправили на самоизоляцию

Вчера самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании в Борисполь прибыло почти 700 украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГПСУ.

«За прошедшие сутки аэропорт „Борисполь“ принял пять авиарейсов с пассажирами — из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

«Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение „Дия дома“ и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение „Дия дома“ пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля», — отмечается в сообщении.

Также в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысяч граждан.