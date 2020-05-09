Samsung планирует выпустить собственную дебитовую карту

Samsung активно работает над подготовкой и выпуском новой пластиковой карты Samsung Pay.

Об этом сообщается на сайте компании.

Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.

В компании также разрабатывают мобильную платформу управления деньгами.

Компания Apple 6 августа, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные вместе с банком Goldman Sachs.