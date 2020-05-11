Киевское «Динамо» возобновляет тренировочный процесс

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) 12 мая возобновит тренировочный процесс, игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

«На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского „Динамо“ возвращение к полноценному тренировочному процессу. Команда соберется на УТБ „Динамо“ в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине», — сказано в сообщении на официальном сайте «Динамо».

Отмечается, что почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Так, игроки тренировались дома, выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

«Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда „Динамо“, тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 11 мая Кабинет министров Украины в связи со смягчением карантинных мер разрешил проведение командных тренировок спортсменов. Так, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.