В кинотеатрах США после пандемии собираются показывать старые фильмы

Американские кинокомпании и сети кинотеатров пытаются вернуть зрителя после пандемии с помощью дешевых билетов и блокбастеров прошлых лет. Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, в нынешнем сезоне зрителям не стоит рассчитывать на большое число киноновинок и поэтому киностудии в Голливуде предлагают кинотеатрам популярные в прошлом фильмы, такие, как «Психо» (1960), «Челюсти» (1975), «Назад в будущее» (1985) и «Гарри Поттер и философский камень» (2001).
По данным газеты, которая ссылается на осведомленные источники, за прокат этих фильмов киностудии планируют запрашивать у кинотеатров лишь 30% от выручки, а не 50%, как обычно бывает при выпуске новых фильмов, когда киностудиям необходимо возместить расходы на их производство. Кроме того, некоторые сети кинотеатров планируют снизить цены на билеты до $2-$5.
Новые фильмы, как ожидается, начнут появляться в прокате лишь в середине лета. Так, в середине июля ожидается премьера боевика режиссера Кристофера Нолана «Довод» (2020), а неделей позже Walt Disney Company планирует выпустить боевик режиссера Ники Каро «Мулан» (2020).
Из 5,8 тыс. кинотеатров, действовавших в США в конце прошлого года, в ближайшие выходные могут открыться около 200, в частности, в штатах Техас, Джорджия и Арканзас. В них будут действовать усиленные санитарные меры, в частности, в зал будет допускаться ограниченное число зрителей, а в перерыве между сеансами — проводиться дезинфекция. Как отметила в этой связи The Wall Street Journal, крупнейшая в США сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings не намерена возобновлять работу до тех пор, пока на экраны не выйдут новые фильмы.
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