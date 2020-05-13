Шмыгаль назвал фейком запрет украинцам выезжать на работу за границу

Премьер-министр Денис Украины Шмыгаль заявляет, что правительство не устанавливало никаких ограничений по выезду украинских граждан на заботу за границу.
«Относительно ограничения выезда — это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало», — сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в среду.
Премьер отметил, что на данный момент идут переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских работников в случае их выезда на сезонные работы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.
«Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу,... у него там есть, где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с человеком..., что его вы не выбросите завтра на улицу», — сказал президент в Закарпатской области 9 мая.
Он отметил, что такие обращения были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу. «Где есть дипломатические заказы — мы всех выпускаем. Где нам показывают копию контракта, что у человека есть как минимум три месяца работы — пожалуйста. Рабства в Украине нет», — заключил президент Украины.
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