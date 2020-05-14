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СБУ расследует дело против руководства Одесской таможни

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СБУ расследует дело против руководства Одесской таможни

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Государственной таможенной службы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможивании товаров, в связи с чем был задержан при получении неправомерной выгоды начальник отдела таможенного поста «Черноморск».

Как сообщает пресс-центр СБУ, в махинации были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск».

«Первый из них требовал $100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль», — говорится в сообщении.

Так, в дальнейшем уже чиновник поста «Черноморск» создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров, затягивая их оформление. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов.

«За эту „услугу“ он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах. По информации спецслужбы, стоимость „платежа“ составляла от $200 до $4000, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни», — отметили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы $800.

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Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста «Черноморск» согласно ст.208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $1,3 тыс.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения, а также проверяется причастность к махинации других сотрудников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

СБУ, Одесская таможня
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