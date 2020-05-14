Кабмин уволил главу Госрезерва

Кабинет министров уволил с должности председателя Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого.

Соответствующее распоряжение № 519-р опубликовано на Правительственном портале.

«Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины» О государственной службе ", - говорится в документе.

Другим распоряжением № 522-р Кабмин возложил временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства резерва Украины, исполнение обязанностей руководителя агентства на заместителя председателя Госрезерва Никиту Барабаша.

Как известно, Погорелый был назначен на должность в ноябре 2019 года.