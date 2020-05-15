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Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

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Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».

Так, по данным экспертов, в 2016-2019 годы среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составлял 6,1%, прибавляя в среднем ежегодно по $5 трлн в абсолютном выражении. По прогнозам аналитиков, в период с 2020 по 2023 год темпы роста повысятся до 7,2%. Темпы роста принадлежащего мужчинам капитала в те же периоды авторы исследования оценили в 4,1 и 5,2% соответственно. Отмечается, что анализ был подготовлен до вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

По подсчетам BCG, по состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема ($216 трлн). Самая крупная доля — $35,4 трлн — пришлась на страны Северной Америки. На втором месте — Западная Европа ($14,3 трлн), на третьем — Азия ($13 трлн без учета Японии).

Среди европейских стран лидером в этом списке оказалась Великобритания ($2,846 трлн), на втором месте — Германия ($2,394 трлн). Также в топ-10 вошли Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция.

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К факторам, которые влияют на благосостояние как женщин, так и мужчин, эксперты отнесли ВВП, рост фондового рынка, инфляцию, рост государственного долга, коэффициент сбережений, а также процентные ставки по вкладам и ссудам.

Как отмечает BCG, повышению благосостояния женщин способствуют основных три фактора: равенство оплаты труда, предпринимательская деятельность и руководящие должности.

женщины, BCG
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