В КПИ прогнозируют спад пандемии коронавируса в конце мая

Команда проекта «ФОРСАЙТ COVID-19» Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая, а до тех пор развитие пандемии будет иметь линейный характер.

Об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Отмечается, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (06.05.20 — 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем «плато» — 400-550 новых инфицированных в день.

«По результатам прогнозного моделирования команды проекта „ФОРСАЙТ COVID-19“ такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которого вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что для города Киева, в течение пятнадцатидневного отрезка времени (06.05.20 — 20.05.20) процесс развития пандемии пока является более нестационарным с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем «плато» — 40-50 новых инфицированных в день.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на пятнадцатидневном отрезке времени (06.05.20 — 20.05.20) не превышает 2.2%.

«Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии», — считают ученые КПИ.

Напомним, что по состоянию на 16 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Выздоровели 4 906 пациентов, 497 летальных случаев.