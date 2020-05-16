Зеленский заявил о невозможности построения успешной Европы без Украины

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что лозунг «Украина — это Европа» не должен быть просто формальным, который украинцы вспоминают раз в год, а должен быть частью их сознания.

«Я всегда говорил, что Европа — это, прежде всего, способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С „аллергии“ на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день», — написал он на своей странице в Facebook по случаю Дня Европы.

Зеленский напомнил, что европейские друзья Украины в 2020 году отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский союз.

«Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: „Европа не будет построена сразу или по единому плану“. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!», — подчеркнул президент Украины.