Резников заявил, что Россия сама не признает субъектность ЛДНР

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников подчеркивает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров, что подтверждает и признает своим отношением к ним и Российская Федерация.

«Я вам скажу, они (ОРДЛО — Ред.) настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих «приглашенных» по названиям двух городов: говорят «Донецк» и «Луганск». Всё. Хотя в самом Минском тексте написано «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Резников сообщил, что во время разговоров с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение «наши подопечные». «То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный — там очевидно», — отметил он.