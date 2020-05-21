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Работники ЗТМК обратились к Шмыгалю с требованием остановить незаконную смену руководства предприятия

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Работники ЗТМК обратились к Шмыгалю с требованием остановить незаконную смену руководства предприятия

Профсоюз «Запорожского титано-магниевого комбината» (ЗТМК, Запорожье) обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрию Сенниченко с требованием повлиять на ситуацию вокруг предприятия, связанную с попытками непрозрачной смены руководства ЗТМК, передают «Українські Новини».

Под обращением к премьер-министру и главе ФГИУ свои подписи также поставили ведущие специалисты и начальники цехов ЗТМК.

«ООО „ЗТМК“ находится в эпицентре конфликта, инициаторами которого являются отдельные чиновники Фонда госимущества, реализующие непрозрачный план по смене руководства нашего предприятия. Происходит это с явными признаками грубого нарушения действующего законодательства, в закрытом режиме, без предъявления каких-либо аргументов и планов дальнейшего развития комбината. Просим обратить особое внимание на ситуацию, которая возникла вокруг ООО „ЗТМК“, которая, по нашему мнению, рискует закончиться полной остановкой предприятия, лишением работы 3 500 человек и потерей для Украины уникального экспортно-ориентированного предприятия», — говорится в обращении.

По информации, которая содержится в сообщении, 30 апреля и 12 мая 2020 года чиновники ФГИУ предприняли попытки провести экстренное собрание акционеров ООО «ЗТМК» с целью назначить нового генерального директора Общества.

Трудовой коллектив ЗТМК в своем заявлении обращает внимание Дениса Шмыгаля, что действия чиновников ФГИУ ущемляют права частного акционера ООО «ЗТМК», благодаря которому в сложные годы предприятие работало и развивалось. «Мы понимаем, что игнорирование позиции владельца 49% акций ООО „ЗТМК“ неминуемо приведет к острому конфликту вокруг предприятия. Стоит ли говорить, что в ситуации противостояния ни одно предприятие не может нормально работать и развиваться», — говорится в заявлении.

«Мы требуем от государства, как собственника 51% доли в акционерном капитале общества, прозрачной стратегии относительно комбината. Только конструктивный диалог двух акционеров ЗТМК, при непосредственном участии трудового коллектива, позволит избежать социальной напряженности на предприятии, обеспечит надежную бесперебойную работу предприятия. Если попытки изменения менеджмента завода будут проходить в том же ключе, и конфронтация будет нарастать, профсоюз готов вывести трудящихся на забастовку», — говорится в обращении.

В обращении отмечается, что назначение за закрытыми дверями нового руководства, не имеющего стратегии развития предприятия, будет воспринято трудовым коллективом как действие, направленное на уничтожение завода.

В обращении также говорится, что любая дискуссия о новом руководстве со стороны любого из акционеров ООО «ЗТМК» должна происходить исключительно при соблюдении следующих условий: открытость и прозрачность процесса принятия решений; законность решений; учет интересов обоих акционеров и достижения компромиссов между ними по спорным вопросам. «При этом любой кандидат на должность директора обязан иметь опыт управления крупными промышленными объектами, иметь понимание специфики работы титановой отрасли и должен предъявить профессиональную стратегию работы и развития предприятия», — отмечается в письме.

Профсоюзный комитет и трудовой коллектив ЗТМК также выразил доверие генеральному директору ЗТМК Владимиру Сиваку.

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Профсоюз обращает внимание, что попытка незаконных кадровых ротаций носит признаки возможной коррупции, в связи с чем готовит обращение в САП и Офис Генерального прокурора с целью провести расследование по наличию коррупционной заинтересованности отдельных чиновников ФГИУ в назначениях, которые готовятся.

ЗТМК — единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. 49% акций ООО «ЗТМК» владеет компания «Толексис Трейдинг Лимитет» (Республика Кипр), входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 51% в уставном капитале Общества находится в собственности государства, от имени которого действует Фонд государственного имущества Украины.

профсоюзы, Запорожье, ЗТМК
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