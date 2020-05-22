Запасы пшеницы сократились на 16,2%

Запасы пшеницы в Украине по состоянию на 1 мая 2020 года снизились на 16,2% по сравнению с той же датой предыдущего года, в том числе у сельхозпроизводителей — на 1,4% и у переработчиков — на 33,4%.

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

«Согласно информации Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 мая 2020 года, запасы пшеницы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 16,2%, при этом на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, — снизились на 33,4%, а у сельхозпроизводителей — на 1,4%», — говорится в сообщении.

В то же время запасы ячменя превышают прошлогодние на 10,0%, в том числе у сельхозпроизводителей — на 23,1%. Однако на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, запасы ячменя сократились на 8,0%.

Также сократились запасы кукурузы (на 28,5%), в том числе у сельхозпроизводителей — на 21,1%, на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна, — на 36,1%.

Напомним, что согласно апрельскому прогнозу уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко, остатки пшеницы в Украине на конец июня будут на 21% превышать прогнозируемый совокупный годовой объем ее использования на внутреннем рынке; это означает, что в стране не будет дефицита зерна и хлеба даже при резком скачке потребительского спроса.