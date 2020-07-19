В США переживают, что Россия может использовать пшеницу как оружие

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия. К такому выводу пришел американский журнал The National Interest.
Издание отмечает, что сейчас Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, в 2028 году ожидается, что она будет контролировать 20% глобального рынка зерна. Это влияние может усилиться благодаря вводу в оборот новых сельскохозяйственных земель.
«Россия может сделать экспорт пшеницы политическим рычагом. Она могла бы использовать его для влияния на страны с продовольственной нестабильностью», — пишет журнал.
В качестве примера The National Interest приводит квоту на экспорт пшеницы и других видов зерновых культур в период пандемии коронавируса. «Действия России привели к тому, что другие страны поспешили увеличить свои запасы зерна, добавив дополнительные расходы бюджетам», — поясняет издание.
Авторы публикации отмечают, что Москва не впервые ограничивает экспорт пшеницы — это происходило в 2010 году из-за засухи. Тогда последствиями запрета стало повышение цен на продукты питания во всем мире. В журнале отметили, что и десять лет назад, и сейчас Россия ввела экспортные квоты несмотря на собственные значительные запасы зерна.
«Учитывая использование Россией своей ресурсной мощи, ее роль на мировых рынках пшеницы вызывает обеспокоенность», — говорится в статье. Ее авторы утверждают, что Москва может использовать продовольственную безопасность как оружие в «международной гибридной войне». И такое поведение представляет опасность для других стран.
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