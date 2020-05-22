В апреле промпроизводство ускорило падение до 16,2%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В январе-апреле 2020г. по сравнению с январем-апрелем 2019р. индекс промышленной продукции сократился на 7,9% в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 6%, перерабатывающей — на 8,7%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — на 8%.
В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.
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