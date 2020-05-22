Следствие в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета завершено

Полиция завершила расследование в отношении трех подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, пишет «Украинская правда» в пятницу.

«Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования», — сообщил изданию адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.

По состоянию на 16:15 пятницы адвокат отметил, что входит в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия он пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемого, Яны Дугарь, также подтвердил изданию, что в ближайшее время защите должны сообщить о завершении расследования.

Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Защита просила отменить ее арест, однако суд перенесли на 27 мая. Причина — не явились прокуроры, не доставили подозреваемую, не обеспечили связь с ней.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

20 мая 2020 года Зеленский заявил, что несет ответственность как глава государства за расследование дела Шеремета, и если окажется, что подозреваемые в этом деле невиновны, то будут сделаны кадровые выводы.