Сегодня вступают в силу большинство норм закона об администрировании налогов

В субботу, 23 мая, вступает в силу большинство норм закона № 466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» (ранее законопроект № 1210).
Соответствующий документ накануне, 22 мая, опубликован в парламентском издании «Голос Украины».
Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Также он имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.
Совершенствуется и система администрирования налогов, а также расширены возможности онлайн-сервисов для плательщиков.
Большинство норм закона вступает в силу с 23 мая 2020 года, то есть со дня, следующего за днем опубликования.
Как сообщалось ранее, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1210 с поправками в Налоговый кодекс относительно противодействия размыванию налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.
6 февраля Верховная Рада отклонила проект постановления № 1210-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве ».
Президент подписал закон 21 мая.
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