В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестов

Полиция Гонконга в воскресение применила слезоточивый газ для разгона тысяч протестующих против рассмотрения китайским парламентом законопроекта о нацбезопасности специального административного района, сообщает газета South China Morning Post.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

Несколько тысяч человек вышли с протестами на улицы в районе Козуэй-Бэй, заявляя, что предложенный на рассмотрение китайского парламента законопроект ставит под угрозу гражданские свободы и принцип «одна страна, две системы».

После предупреждения, полиция применила газ около 13.25 по местному времени (8.25 по Киеву).

Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.