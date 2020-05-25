В Украине может появиться отдельное министерство АПК

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, также будет осуществлено усиление промышленного блока.
Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Есть несколько идей. Первое — это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами, — подчеркнул он.
Также, по его словам, будет осуществлено усиление промышленного блока.
«Каким образом это делать, пока дискутируется — создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации», — добавил Шмыгаль.
Он отметил, что эти решения необходимо принимать решение как можно скорее из-за острой необходимости.
Напомним, Шмыгаль также заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.
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