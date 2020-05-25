Кабмин собирается повысить цены на э/энергию для промышленности на 20%

Кабинет министров Украины планирует повысить тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 25 коп. за кВт-ч или на 20%, до 1,55 грн. за кВт-ч, чтобы оплачивать самый высокий в мире тариф для «зеленой» генерации.

Такое предложение содержится в Меморандуме взаимопонимания с инвесторами в возобновляемые источники энергии.

В Кабмине повышение тарифа называют «приведением цен на рынке до экономически обоснованных».

В то же время сейчас цены на э/энергию в Украине являются самыми высокими в Европе. Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, что металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине.

Украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.

Напомним, что предложенный Меморандум взаимопонимания, среди прочего, содержит предложение отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт с 1 октября этого года. Это означает, что для рядовых потребителей на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн. Такие меры также способствуют выплате государства инвесторам тарифов «зеленой» энергетики.