В Днепре тоже возобновило работу метро

В Днепре возобновили работу местного метрополитена.

«Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15-00», — написал мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

Напомним, что 25 мая также заработало метро киевское и харьковское.