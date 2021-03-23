Днепр тоже вводит жесткий карантин

Городские власти Днепра приняли решение о введении в городе жесткого карантина. Усиленные ограничения вводятся с четверга, 25 марта.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в „красной“ зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть „до упора“, а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения», — написал он.

«Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета. Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер», — пообещал мэр.