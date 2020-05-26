Кабмин обещает завтра представить программу стимулирования экономики

Кабинет министров на заседании 27 мая представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной болезни Covid-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии Covid-19. К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По словам премьера, на первом этапе правительство провело тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы.
«Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив», — добавил премьер.
На заключительном этапе в правительстве отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и другими важными принципами.
«Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы», — добавил Шмыгаль.
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