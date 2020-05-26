Зеленский передал Лукашенко в подарок вышиванку

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в стране Игорем Кизимом, который передал от президента Владимира Зеленского вышиванку для белорусского лидера. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что украинский дипломат передал белорусской стороне вышиванку — подарок от президента Украины Владимира Зеленского белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине дня вышиванки.